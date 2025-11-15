В Литве задержали подозреваемых в контрабанде с помощью метеошаров

Сотрудники литовской Службы охраны государственной границы задержали лиц, подозреваемых в причастности к контрабанде товаров, доставляемых из Беларуси на воздушных шарах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как отмечается, в домах трех человек были проведены обыски, они задержаны и взяты под стражу.

В пятницу прокурор ходатайствовал перед судом об избрании в отношении этих лиц самой строгой меры пресечения – задержания сроком на 1 месяц.

Эти задержания являются продолжением операции Службы охраны государственной границы, проведенной в начале ноября. Тогда в Варенском районе пограничники задержали автомобили "Audi A6" и "Škoda Octavia", которые перевозили белорусские сигареты. Было задержано пять человек. Предполагается, что все они действовали в составе организованной группы.

По факту незаконной реализации акцизных товаров и контрабанды ведется досудебное расследование, которым руководит Каунасская окружная прокуратура. Эта преступная деятельность влечет за собой штраф или лишение свободы на срок до шести лет.

В этом году пограничники задержали уже 107 человек, подозреваемых в причастности к контрабанде, осуществляемой из Беларуси по воздуху. В прошлом году их было 46.

Напомним, после серии инцидентов с метеокулями, которые нарушали работу аэропорта Вильнюса, Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех. Исключения касаются только дипломатов, россиян, проезжающих транзитом в Калининградскую область, или граждан ЕС, возвращающихся в Литву из соседней страны.

Кроме того, литовское правительство одобрило предложения по изменениям в законодательство, предусматривающие ужесточение ответственности за контрабанду.