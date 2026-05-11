Президент Латвії висловився про кандидата на посаду міністра оборони

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що зараз, можливо, настав слушний час для призначення професіонала на посаду міністра оборони, оскільки в нинішній ситуації домовитися про політичного кандидата було б дуже складно.

Заяву латвійського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар пролунав на тлі того, як прем’єрка Евіка Сіліня запропонувала кандидатуру полковника армії Райвіса Мелніса на посаду міністра оборони після відставки Андріса Спрудса.

Рінкевичс зазначив, що Міністерство оборони має якомога швидше отримати нове керівництво, однак висунення партійних кандидатів спричинило б надто тривалі політичні дискусії.

Полковника Мелніса президент особисто не знає, проте планує зустрітися з ним після його повернення до Латвії.

Рінкевичс звернув увагу на те, що в демократичних країнах існує цивільний контроль над армією, тому, ставши міністром, Мелнісу доведеться залишити службу в збройних силах.

Першим і головним завданням нового міністра оборони, за словами президента, має стати підвищення гнучкості галузі.

Він також підкреслив, що оборонні технології розвиваються дуже швидко, і те, що підходило пів року тому, сьогодні вже не працює.

Відповідаючи на питання про майбутнє коаліції, президент заявив, що не варто робити поспішних висновків. За його словами, спочатку потрібно дати політичним інтригам кілька днів на те, щоб вщухнути, дозволити партіям "випустити пар", і тоді стане зрозуміліше, чи існує коаліція далі, чи ні.

Як відомо, 10 травня Андріс Спрудс оголосив, що йде з посади міністра оборони.

Це рішення він ухвалив після низки інцидентів з дронами, які порушували латвійський повітряний простір. Спрудс раніше говорив, що готовий взяти на себе відповідальність і піти у відставку, якщо так вирішить Сейм.

