Аеропорт Гітроу повідомив про падіння пасажиропотоку через війну в Ірані

Лондонський аеропорт Гітроу повідомив про зниження пасажиропотоку у квітні на 5% у річному вимірі – до 6,7 млн осіб через війну в Ірані.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначили в аеропорту, пасажиропотік із країн Близького Сходу скоротився на понад 50%. Водночас кількість транзитних пасажирів зросла на 10%, оскільки частина мандрівників змінила маршрути та обирала пересадки через Лондон.

Минулого місяця Гітроу попереджав, що загальний пасажиропотік у 2026 році може виявитися нижчим за очікування, попри часткову компенсацію втрат завдяки додатковому транзитному попиту.

В аеропорту також заявили, що в червні переглянуть прогноз пасажиропотоку на 2026 рік.

Генеральний директор Гітроу Томас Волдбай назвав наслідки конфлікту "короткостроковим порушенням", яке не вплинуло на базовий попит на авіаперевезення.

Повідомлялося, що британські авіакомпанії отримали зелене світло від уряду на скасування або об’єднання рейсів для економії авіаційного палива в літній сезон.

Також писали, що французький уряд готується надати фінансову допомогу авіакомпаніям, які постраждали від зростання цін на авіапаливо. Водночас у Франції запевнили, що вітчизняна авіаційна галузь не зіштовхнеться з дефіцитом авіапалива щонайменше протягом травня та червня.

