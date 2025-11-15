Прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер повторив свій заклик повернутися до поставок енергоносіїв з Росії після припинення вогню в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Ми також повинні розглядати санкції проти Росії з нашої власної економічної точки зору", – сказав він в інтерв'ю газетам медіа-групи Funke.

"Ми повинні бути зацікавлені у відновленні поставок енергоносіїв з Росії після припинення вогню", – заявив Кречмер.

Він додав, що правильно, що Німеччина зараз повинна "підготуватися до оборони", але це "буде успішним лише тоді, коли ми будемо економічно сильними".

У серпні прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер виступив за перегляд системи виплат соціальної допомоги, зокрема українським біженцям.

У травні Міхаель Кречмер висловився за використання газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі, щоб відновити діалог з Росією.