Премьер Саксонии мечтает вернуться к поставкам энергоносителей из России

Новости — Суббота, 15 ноября 2025, 15:39 — Иванна Костина

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер повторил свой призыв вернуться к поставкам энергоносителей из России после прекращения огня в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Мы также должны рассматривать санкции против России с нашей собственной экономической точки зрения", – сказал он в интервью газетам медиа-группы Funke.

"Мы должны быть заинтересованы в восстановлении поставок энергоносителей из России после прекращения огня", – заявил Кречмер.

Он добавил, что правильно, что Германия сейчас должна "подготовиться к обороне", но это "будет успешным только тогда, когда мы будем экономически сильными".

В августе премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за пересмотр системы выплат социальной помощи, в частности украинским беженцам.

В мае Михаэль Кречмер высказался за использование газопроводов "Северный поток" в Балтийском море, чтобы возобновить диалог с Россией.

