Сербской подсанкционной компании NIS дали три месяца, чтобы найти покупателя

Сербия получила трехмесячную лицензию от США на поиск покупателя для нефтяной компании NIS, которая находится под санкциями, угрожающими поставкам топлива в преддверии зимы.

Об этом заявила в субботу министр энергетики Сербии Дубравка Джедович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На этой неделе Сербия сообщила, что российские компании "Газпром нтфтм" и "Газпром", которые вместе владеют контрольным пакетом акций в 56% единственного нефтеперерабатывающего завода страны направили запрос в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), заявив о готовности передать контроль над компанией третьей стороне.

OFAC изначально наложил санкции на российский нефтяной сектор, включая "Газпром" в январе, но для NIS они несколько раз откладывались и, наконец, вступили в силу в начале октября.

Министерство финансов США одобрило трехмесячную лицензию для NIS, чтобы дать владельцам компании время на поиск покупателя, заявила Джедович в прямом эфире. Тем временем компания и ее нефтеперерабатывающий завод не смогут работать.

"Получено разрешение на проведение переговоров о собственности ... до 13 февраля", – сказала она.

Банки прекратили обработку платежей NIS, а хорватский нефтепровод JANAF прекратил поставки сырой нефти, и, по оценкам чиновников, без новых поставок нефти НПЗ сможет работать только до 25 ноября.

США также хотят, чтобы российские владельцы полностью покинули компанию. По ее словам, Белград также может попытаться поглотить NIS.

"Как министр энергетики, я считаю, что мы должны принять трудные решения, поглотить компанию и компенсировать (российским владельцам) убытки. Я знаю, что президент (Александар) Вучич против этого", – сказала она, добавив, что правительство обсудит потенциальное решение на заседании в воскресенье.

Российский "Газпром нефть" владеет 44,9%, а "Газпром" – 11,3% акций NIS. Правительство Сербии владеет 29,9% акций, а остальное принадлежит мелким акционерам и работникам.