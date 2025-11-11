У Сербії сподіваються на послаблення санкцій США проти єдиного в країні НПЗ

Міністерка гірничої промисловості та енергетики Сербії Дубравка Джедович у вівторок сказала, що російські власники єдиного сербського нафтопереробного заводу NIS готові передати третім особам контроль над компанією, яка перебуває під санкціями США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на Instagram.

Джедович сказала, що російські власники надіслали NIS запит до американського Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), в якому просять продовжити ліцензію на роботу на основі угоди з третьою стороною.

"У проханні зазначається, що російська сторона готова передати контроль і вплив над компанією NIS третій стороні. Держава Сербія офіційно підтримала цю вимогу", – сказала вона.

Міністерка додала, що Сербія очікує на відповідь американської сторони "вже протягом тижня".

NIS потрапила до списку санкцій США 10 січня через те, що її контрольний пакет акцій перебуває в руках підсанкційних російських компаній. Санкції набули чинності 9 жовтня після закінчення дії остаточного відтермінування.

У США казали, що очікують від Сербії позбавлення залежності від російського "Газпрому" шляхом викупу його частки у NIS або націоналізації. Але Вучич відкидав останній варіант, а російська сторона на продаж частки поки не погоджується.

ЗМІ раніше писали, що через санкції США єдиний нафтопереробний завод Сербії ризикує зупинитися без нових поставок.