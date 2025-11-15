В еще одном немецком городе обезвредили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой

Сотни людей в немецком городе Киль были вынуждены покинуть свои дома после того, как там нашли неразорвавшуюся авиабомбу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Почти 1750 человек в Киле были вынуждены покинуть свои дома в субботу из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны. Специалисты саперного подразделения обезвредили 500-килограммовую американскую авиационную бомбу, сообщила полиция.

По данным полиции, в зону эвакуации в районе Суксдорф попали 860 домохозяйств, а также коммерческие здания и приусадебные участки.

Операция по обезвреживанию бомбы задержалась примерно на час, поскольку, по данным полиции, люди все еще находились в зоне отчуждения, несмотря на эвакуацию. Специалисты наконец смогли начать свою работу вскоре после 11 часов утра.

В 12:20 власти дали добро: "Перекрытие дорог будет снято в ближайшее время, и все жители смогут вернуться в свои дома". Город организовал временный приют и центр приема в соседней средней школе. Во время операции по обезвреживанию бомбы также пришлось временно закрыть региональную железнодорожную линию между Килем и Эккернфорде.

Неразорвавшаяся американская бомба была обнаружена при анализе исторических аэрофотоснимков. Она была закопана на глубине около трех метров в землю под травянистой растительностью. Столица Шлезвиг-Гольштейна подвергалась сильным бомбардировкам во время Второй мировой войны. По сей день там остаются судостроительные верфи, военно-морские базы и вход в Кильский канал.

Кроме того, в Нюрнберге успешно обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны весом около 450 килограммов. Неразорвавшийся боеприпас был обнаружен во время строительных работ в районе Гроссройт и привел к одной из крупнейших эвакуаций в новейшей истории города.

В начале октября в польском Вроцлаве нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Кроме того, в центре Кракова перекрывали улицу и эвакуировали людей из-за обнаружения неразорвавшегося боеприпаса.