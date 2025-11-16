Фінляндія: зрив зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті – "стратегічна помилка" РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що зрив зустрічі американського президента Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна у Будапешті "стратегічною помилкою" Росії.

Про це він сказав у інтерв’ю Associated Press, пише "Європейська правда".

Як відомо, в середині жовтня Білий дім оголосив, що Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті, але менш ніж за тиждень скасував зустріч.

Це рішення було ухвалене після телефонної розмови між держсекретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим.

Стубб зазначив, що під час цієї розмови Рубіо, ймовірно, усвідомив, що "росіяни не поступилися ні на йоту", а відтак – "немає сенсу ставити президента Трампа в ситуацію, в якій він не отримає ні угоди, ні чогось іншого".

"Скасування зустрічі було ще одним прикладом стратегічної помилки росіян. У них була можливість, і вони її змарнували", – вважає фінський президент.

Стубб також зазначив, що для нього гра в гольф стала "дверцятами", які допомогли налагодити зв’язок із Трампом. На його думку, хоча Трамп і Зеленський мають "бурхливі стосунки" – він та інші європейські лідери можуть допомогти стати мостом між ними.

"Ми перекладаємо президента Трампа президенту Зеленському і навпаки", – сказав він.

Водночас, на його переконання, коли справа стосується Путіна, то тільки одна людина повинна вести з ним прямі і публічні переговори, і це Трамп.

Стубб натякнув, що Європейський Союз навряд чи відкриє прямий канал комунікації з російським лідером найближчим часом.

Нагадаємо, угорський премʼєр Віктор Орбан зустрівся з Трампом 7 листопада і закликав його провести саміт з Путіним саме в Будапешті.

Американський президент тоді заявив, що наразі не бачить причин для зустрічі із очільником Кремля.

Водночас Орбан вважає, що лідери США та Росії зустрінуться у Будапешті, хоча поки не може сказати коли.