Финляндия: срыв встречи Трампа и Путина в Будапеште – "стратегическая ошибка" РФ

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что срыв встречи американского президента Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина в Будапеште является "стратегической ошибкой" России.

Об этом он сказал в интервью Associated Press, пишет "Европейская правда".

Как известно, в середине октября Белый дом объявил, что Трамп встретится с Путиным в Будапеште, но менее чем через неделю отменил встречу.

Это решение было принято после телефонного разговора между госсекреhttps://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2025/11/11/7224674/тарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Стубб отметил, что во время этого разговора Рубио, вероятно, осознал, что "россияне не уступили ни на йоту", а значит – "нет смысла ставить президента Трампа в ситуацию, в которой он не получит ни соглашения, ни чего-либо другого".

"Отмена встречи была еще одним примером стратегической ошибки россиян. У них была возможность, и они ее упустили", – считает финский президент.

Стубб также отметил, что для него игра в гольф стала "дверцей", которая помогла наладить связь с Трампом. По его мнению, хотя Трамп и Зеленский имеют "бурные отношения", он и другие европейские лидеры могут помочь стать мостом между ними.

"Мы переводим президента Трампа президенту Зеленскому и наоборот", – сказал он.

В то же время, по его убеждению, когда дело касается Путина, то только один человек должен вести с ним прямые и публичные переговоры, и это Трамп.

Стубб намекнул, что Европейский Союз вряд ли откроет прямой канал коммуникации с российским лидером в ближайшее время.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан встретился с Трампом 7 ноября и призвал его провести саммит с Путиным именно в Будапеште.

Американский президент тогда заявил, что пока не видит причин для встречи с главой Кремля.

В то же время Орбан считает, что лидеры США и России встретятся в Будапеште, хотя пока не может сказать, когда.