Президент Финляндии: граница между войной и миром стала размытой

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что после того, как Россия начала вести гибридную войну в Европе, граница между войной и миром "стала размытой".

Об этом он сказал в интервью Associated Press, пишет "Европейская правда".

Как известно, в настоящее время многие европейские страны сталкиваются с вторжениями российских дронов, а также истребителей.

По словам Стубба, Россия ведет не только войну в Украине, но и гибридную войну в Европе.

"Граница между войной и миром стала размытой", – сказал он.

Президент Финляндии подчеркнул, что Россия пытается дестабилизировать Европу и "вызвать хаос и панику" с помощью атак, включая поджоги, вандализм и пропаганду.

Он уверен, что способ борьбы с этими угрозами – "быть финном".

"Другими словами, быть спокойным, уравновешенным, собранным", – добавил Стубб.

Отметим, в Бельгии за последнее время произошла целая серия инцидентов с присутствием неизвестных беспилотников над стратегическими объектами, что в том числе сорвало работу аэропортов.

А во Франции ведут расследование по факту слежения неизвестного БпЛА за колонной танков Leclerc. Также 13 ноября писали, что возле французского оборонного завода Eurenco второй раз за последние три дня заметили неизвестный беспилотник.