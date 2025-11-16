ЗМІ: Британія готується радикально змінити систему надання притулку

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд наступного тижня оприлюднить радикальні зміни в системі надання притулку у країні, куди увійдуть пропозиції щодо обмеження терміну перебування біженців у країні.

Про це Bloomberg повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

Очікується, що Махмуд пообіцяє "зробити все, що потрібно", щоб відновити контроль над кордонами Британії.

Також, за даними співрозмовників, очікується, що вона назве десятки тисяч нелегальних мігрантів, які щороку перетинають Ла-Манш, або людей, які прострочують свої візи, "зловмисниками, які зловживають системою".

За даними, опублікованими цього тижня, з моменту приходу до влади Лейбористської партії Міністерство внутрішніх справ депортувало або вислало майже 50 тисяч нелегальних іммігрантів, що на 23% більше, ніж за попередні 16 місяців.

Однак, Махмуд хоче чіткіше донести до тих, хто прибуває з безпечних країн, таких як Франція, що їм не слід вирушати в подорож.

Співрозмовники, близькі до Махмуд, повідомили, що Міністерство внутрішніх справ Британії буде більш тісно орієнтуватися на такі країни, як Данія, де кількість шукачів притулку зменшилася після того, як їм стало складніше отримати законне право на перебування в країні.

За інформацією співрозмовника, група посадовців відвідала Копенгаген минулого тижня, щоб ознайомитися з датським підходом.

Захист, який зараз надається біженцям на постійній основі, буде обмежений у часі, а їхній імміграційний статус підлягатиме регулярному перегляду. Люди будуть вислані, як тільки їхня країна походження буде визнана безпечною.

Махмуд, як очікується, скаже, що "криза" на кордоні "вийшла з-під контролю", що створює навантаження на громади і є несправедливим щодо британців, які важко працюють і платять податки.

Махмуд виступить зі своєю промовою в той час, як Стармер бореться з політичними кризами на декількох фронтах. Зокрема прем'єр-міністр ослаб після анонімних брифінгів проти міністра кабінету, якого звинувачують у змові з метою його усунення.

Варто зауважити, що міграційне питання також викликає критику Стармера. Зокрема нещодавно, коли стало відомо, що британська поліція розшукує другого іноземного злочинця, якого випадково звільнили з в'язниці, ця помилка викликала бурхливі дебати в Палаті громад.

Тоді Джеймс Картлідж з Консервативної партії п'ять разів запитував віцепрем'єр-міністра Девіда Леммі, чи може він запевнити громадськість, що після справи Кебату жоден шукач притулку не був випадково звільнений.

Леммі, який заміняв Стармера на щотижневій сесії запитань до прем'єр-міністра, відмовився відповідати, в якийсь момент сказавши Картліджу: "Візьми себе в руки, чоловіче".

Зрештою, звільнений пізніше сам здався.

Це сталося після того, як випадково звільнили з в'язниці Хадуша Герберсласі Кебату, який був засуджений у вересні до 12 місяців ув'язнення за сексуальне насильство над 14-річною дівчинкою та жінкою.