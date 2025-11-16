СМИ: Великобритания готовится радикально изменить систему предоставления убежища

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд на следующей неделе обнародует радикальные изменения в системе предоставления убежища в стране, куда войдут предложения по ограничению срока пребывания беженцев в стране.

Об этом Bloomberg сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что Махмуд пообещает "сделать все, что нужно", чтобы восстановить контроль над границами Великобритании.

Также, по данным собеседников, ожидается, что она назовет десятки тысяч нелегальных мигрантов, которые ежегодно пересекают Ла-Манш, или людей, которые просрочивают свои визы, "злоумышленниками, злоупотребляющими системой".

По данным, опубликованным на этой неделе, с момента прихода к власти Лейбористской партии Министерство внутренних дел депортировало или выслало почти 50 тысяч нелегальных иммигрантов, что на 23% больше, чем за предыдущие 16 месяцев.

Однако Махмуд хочет более четко донести до тех, кто прибывает из безопасных стран, таких как Франция, что им не следует отправляться в путешествие.

Собеседники, близкие к Махмуду, сообщили, что Министерство внутренних дел Великобритании будет более тесно ориентироваться на такие страны, как Дания, где количество просителей убежища уменьшилось после того, как им стало сложнее получить законное право на пребывание в стране.

По информации собеседника, группа чиновников посетила Копенгаген на прошлой неделе, чтобы ознакомиться с датским подходом.

Защита, которая сейчас предоставляется беженцам на постоянной основе, будет ограничена во времени, а их иммиграционный статус будет подлежать регулярному пересмотру. Люди будут высланы, как только их страна происхождения будет признана безопасной.

Махмуд, как ожидается, скажет, что "кризис" на границе "вышел из-под контроля", что создает нагрузку на общины и является несправедливым по отношению к британцам, которые тяжело работают и платят налоги.

Махмуд выступит со своей речью в то время, как Стармер борется с политическими кризисами на нескольких фронтах. В частности, премьер-министр ослаб после анонимных брифингов против министра кабинета, которого обвиняют в заговоре с целью его отстранения.

Стоит заметить, что миграционный вопрос также вызывает критику Стармера. В частности, недавно, когда стало известно, что британская полиция разыскивает второго иностранного преступника, которого случайно освободили из тюрьмы, эта ошибка вызвала бурные дебаты в Палате общин.

Тогда Джеймс Картлидж из Консервативной партии пять раз спрашивал вице-премьер-министра Дэвида Лэмми, может ли он заверить общественность, что после дела Кебату ни один искатель убежища не был случайно освобожден.

Лэмми, заменявший Стармера на еженедельной сессии вопросов к премьер-министру, отказался отвечать, в какой-то момент сказав Картлиджу: "Возьми себя в руки, мужик".

В конце концов, освобожденный позже сам сдался.

Это произошло после того, как случайно освободили из тюрьмы Хадуша Херберсласи Кебату, который был приговорен в сентябре к 12 месяцам заключения за сексуальное насилие над 14-летней девочкой и женщиной.