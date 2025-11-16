В Чехии уничтожили более 50 тысяч птиц из-за птичьего гриппа

В Чехии в результате птичьего гриппа пришлось уничтожить более 50 тысяч животных.

Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

В субботу, 15 ноября, чрезвычайники завершили утилизацию большого стада кур и петухов, пораженных птичьим гриппом, на предприятии Mach Drůbež в городе Ланшкроун.

Работы начались в четверг, 13 ноября, и необходимо было утилизировать около 53 тысяч птиц, а также инкубационных яиц.

"С четверга нам пришлось вывезти около 180 тонн птицы, что было физически очень тяжелой работой", – сказал Лукаш Жейдлик из региональной пожарной службы.

В уничтожении птицы участвовали 90 человек, в том числе 20 заключенных. В ликвидации чрезвычайной ситуации также участвовали чешская полиция, ветеринарная администрация и сотрудники компании.

Отметим, 11 ноября писали, что чешской ферме пришлось уничтожить более 20 тысяч уток из-за обнаруженной вспышки птичьего гриппа.

Вспышки фиксируют и в ряде других стран Европы, во многих фермерам запретили выпускать птицу на улицу, чтобы изолировать от контактов с дикими птицами.

В Германии из-за вспышки птичьего гриппа уничтожили более полумиллиона животных.