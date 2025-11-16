Одіозна євродепутатка з Румунії похизувалась компліментом від Медведєва у Сочі

Скандальна депутатка Європарламенту від Румунії Діана Шошоаке у суботу зустрілась із заступником голови Ради безпеки Росії Дмитрієм Медведєвим у Сочі та поговорила з ним.

Як пише "Європейська правда", про таке повідомила пресслужба Шошоаке.

За словами одіозної румунської політикині, вона взяла участь у "закритій зустрічі високого рівня" з Медведєвим, під час якої обговорювались "основні конфлікти, що відбуваються на глобальному рівні".

Шошоаке у своєму виступі закликала до "поведінки, заснованої на нормальності, повазі, правилах і реальних принципах дипломатії та політичної освіти".

"Її промова була високо оцінена Дмитрієм Медведєвим, який назвав її "блискучою промовою". На знак поваги та вдячності Дмитрій Медведєв вирішив на офіційній фотографії стояти поруч із Діаною Шошоаке, з якою він безпосередньо спілкувався, що є надзвичайним жестом у контексті суворого протоколу та заходів безпеки і охорони здоров'я, які були запроваджені для делегацій", – ідеться в повідомленні.

Фото: пресслужба Шошоаке

Діана Шошоаке відома численними, мʼяко кажучи, скандальними заявами та вчинками.

Нещодавно вона похизувалась, як у 2023 році не дала Володимиру Зеленському виступити в румунському парламенті, та заявила, що "переламає йому ноги" у разі такої спроби.

Проти Шошоаке у Румунії висунули загалом 11 звинувачень, зокрема про пропаганду руху "легіонерів", просування культу воєнних злочинців та заперечення Голокосту.