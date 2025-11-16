Скандальная депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоаке в субботу встретилась с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым в Сочи и поговорила с ним.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Шошоаке.

По словам одиозной румынской политики, она приняла участие в "закрытой встрече высокого уровня" с Медведевым, во время которой обсуждались "основные конфликты, происходящие на глобальном уровне".

Шошоаке в своем выступлении призвала к "поведению, основанному на нормальности, уважении, правилах и реальных принципах дипломатии и политического образования".

"Ее речь была высоко оценена Дмитрием Медведевым, который назвал ее "блестящей речью". В знак уважения и благодарности Дмитрий Медведев решил на официальной фотографии стоять рядом с Дианой Шошоке, с которой он непосредственно общался, что является чрезвычайным жестом в контексте строгого протокола и мер безопасности и охраны здоровья, которые были введены для делегаций", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Шошоаке

Диана Шошоаке известна многочисленными, мягко говоря, скандальными заявлениями и поступками.

Недавно она похвасталась, как в 2023 году не дала Владимиру Зеленскому выступить в румынском парламенте, и заявила, что "переломает ему ноги" в случае такой попытки.

Против Шошоаке в Румынии выдвинули всего 11 обвинений, в частности о пропаганде движения "легионеров", продвижении культа военных преступников и отрицании Холокоста.