Премʼєр Баварії проїхався по "АдН": "Підлабузники і придворні блазні Путіна"

Прем'єр-міністр німецької землі Баварія Маркус Зьодер у неділю звинуватив ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") у симпатіях до Кремля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Під час консервативної молодіжної конференції на південному заході Німеччини Зьодер, лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС), розкритикував "АдН" за їхню проросійську позицію.

"Ці люди є підлабузниками, вони є придворними блазнями Путіна, вони є слугами Кремля", – сказав він.

Премʼєр Баварії зокрема нагадав, як депутати "АдН" запрошували групи відвідувачів до російського посольства в Берліні.

Лідер ХСС також сказав, що тільки його партія та Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца здатні "утримати радикалів від влади", маючи на увазі "Альтернативу для Німеччини".

"Ми маємо інше уявлення про свободу. Не повинно бути так, що судова влада і поліція контролюються виключно главою держави, а меншини пригнічуються. Наша буква "Х" забороняє нам це робити", – сказав Зьодер, маючи на увазі згадку про християнство в назві його партії.

Його критика в бік "Альтернативи для Німеччини" пролунала після того, як кілька політиків з партії прибули в Сочі для участі в організованому російською владою симпозіумі "БРІКС – Європа".

Як відомо, Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.