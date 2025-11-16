Премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зёдер в воскресенье обвинил ультраправую партию "Альтернатива для Германии" ("АдН") в симпатиях к Кремлю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Во время консервативной молодежной конференции на юго-западе Германии Зёдер, лидер Христианско-социального союза (ХСС), раскритиковал "АдН" за их пророссийскую позицию.

"Эти люди являются подхалимами, они являются придворными шутами Путина, они являются слугами Кремля", – сказал он.

Премьер Баварии в частности напомнил, как депутаты "АдН" приглашали группы посетителей в российское посольство в Берлине.

Лидер ХСС также сказал, что только его партия и Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца способны "удержать радикалов от власти", имея в виду "Альтернативу для Германии".

"У нас другое представление о свободе. Не должно быть так, что судебная власть и полиция контролируются исключительно главой государства, а меньшинства угнетаются. Наша буква „Х" запрещает нам это делать", – сказал Зёдер, имея в виду упоминание о христианстве в названии его партии.

Его критика в адрес "Альтернативы для Германии" прозвучала после того, как несколько политиков из партии прибыли в Сочи для участия в организованном российскими властями симпозиуме "БРИКС – Европа".

Как известно, Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Партия обжалует это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.