Конгрессвумен Грин жалуется, что критика Трампа ставит ее жизнь под угрозу
Член Палаты представителей США, сторонница Трампа Марджори Тейлор Грин заявила, что критика со стороны Дональда Трампа может поставить под угрозу ее жизнь.
Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью CNN.
В пятницу Трамп объявил, что официально отказывается от поддержки конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая ранее была его соратницей и горячей сторонницей.
Грин сказала, что поддерживала президента США во время предвыборной кампании, а также поддерживает его администрацию сейчас, поэтому отвергает критику Трампа в свой адрес как оскорбление.
"Самым обидным из того, что он сказал, и что является абсолютно неправдой, является то, что он назвал меня предательницей. И это. Это чрезвычайно неправильно. И именно такие слова могут радикализировать людей против меня и поставить мою жизнь под угрозу", – считает она.
На вопрос, что могло стать причиной такого выпада Трампа, Грин сказала, что речь идет о ее поддержке расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле с участием несовершеннолетних.
"И я не буду за это извиняться. Я считаю, что страна заслуживает прозрачности в этих делах, и я не считаю, что богатых, влиятельных людей следует защищать, если они сделали что-то плохое", – сказала Грин.
В последние недели конгрессвумен критиковала Трампа за то, что тот, по ее мнению, слишком сосредоточен на внешней политике и не делает достаточно для продвижения внутренней повестки дня.
Кроме того, Грин стала одной из четырех республиканцев в Палате представителей, которые подписали петицию с требованием провести голосование по вопросу об обнародовании документов Министерства юстиции, касающихся дела Джеффри Эпштейна.
Джеффри Эпштейн, как известно, в 2019 году наложил на себя руки в тюремной камере, ожидая суда.
В последние месяцы дело Эпштейна приобрело особую политическую значимость в США, когда появились доказательства возможных близких отношений покойного и Дональда Трампа, которые тот публично отрицает.