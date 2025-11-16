За угрозы президенту Польши задержали 19-летнего студента, он признал вину

19-летний гражданин Польши – студент профессионально-технического училища, подозреваемый в угрозах в адрес президента Кароля Навроцкого – признался в совершении преступления.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом в воскресенье сообщил представитель Окружной прокуратуры Варшавы Петр Антони Скиба.

Накануне полиция Варшавы сообщила о задержании мужчины, причастного к угрозам в адрес президента Польши Кароля Навроцкого.

Дело касается фотографии с пистолетом и подписью "До свидания, Кароль", размещенной под фотографией президента с пятничного матча Польша-Нидерланды.

Прокуратура в воскресенье уточнила, что задержанный – 19-летний студент, который на допросе признался в совершении инкриминируемого ему деяния, а также дал "очень подробные" объяснения и выразил раскаяние.

Студента после допроса отпустили под полицейский надзор, запретив приближаться к Навроцкому и зданиям, принадлежащим канцелярии президента Польши.

Представитель прокуратуры Варшавы добавил, что на дальнейшем этапе производства будет также необходимо допросить и самого Кароля Навроцкого как потерпевшего и получить от него официальное заявление о привлечении к ответственности.

Напомним, недавно в Польше на три месяца арестовали мужчину, который хотел поджечь офис партии премьера Дональда Туска.

А в Германии мэр города Дингольфинг Армин Грасингер решил сложить полномочия после того, как неизвестные устроили поджог возле его дома, а его служебный автомобиль был уничтожен.