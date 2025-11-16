У Конгресі США анонсували голосування щодо публікації файлів Епштейна

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон припустив, що голосування за публікацію файлів покійного мільярдера Джеффрі Епштейна, звʼязки з яким закидають Дональду Трампу, відбудеться вже наступного тижня.

Як пише "Європейська правда", про це Джонсон сказав у неділю в ефірі Fox News.

Цього тижня у Палаті представників зібрали необхідні 218 підписів під так званою петицією про звільнення щодо публікації файлів Епштейна, яка дозволяє винести це питання в позачерговому порядку.

Джонсон сказав, що петиція буде винесена на розгляд наступного тижня.

"Я підозрюю, що буде багато голосів. Ми просто вирішимо це питання і підемо далі. Немає чого приховувати", – додав він.

Спікер також розкритикував той факт, що петиція про звільнення, яка змушує провести голосування щодо публікації документів, не згадує про файли з маєтку Епштейна, які містять "силу-силенну документів".

"Петиція про звільнення є абсолютно безпредметною. Це політична акція, і ми покінчимо з нею цього тижня", – сказав Джонсон.

Джеффрі Епштейн, як відомо, у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи суду.

В останні місяці справа Епштейна набула особливої політичної ваги у США, коли зʼявились докази можливих близьких відносин покійного і Дональда Трампа, які той публічно заперечує.

Демократи у Конгресі останні місяці заручились підтримкою кількох республіканців, аби винести на голосування питання про оприлюднення документів Міністерства юстиції, що стосуються справи Джеффрі Епштейна.

До них приєдналась і трампістка Марджорі Тейлор Грін, чим накликала на себе гнів Дональда Трампа.