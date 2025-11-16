У Конгресі США анонсували голосування щодо публікації файлів Епштейна
Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон припустив, що голосування за публікацію файлів покійного мільярдера Джеффрі Епштейна, звʼязки з яким закидають Дональду Трампу, відбудеться вже наступного тижня.
Як пише "Європейська правда", про це Джонсон сказав у неділю в ефірі Fox News.
Цього тижня у Палаті представників зібрали необхідні 218 підписів під так званою петицією про звільнення щодо публікації файлів Епштейна, яка дозволяє винести це питання в позачерговому порядку.
Джонсон сказав, що петиція буде винесена на розгляд наступного тижня.
"Я підозрюю, що буде багато голосів. Ми просто вирішимо це питання і підемо далі. Немає чого приховувати", – додав він.
Спікер також розкритикував той факт, що петиція про звільнення, яка змушує провести голосування щодо публікації документів, не згадує про файли з маєтку Епштейна, які містять "силу-силенну документів".
"Петиція про звільнення є абсолютно безпредметною. Це політична акція, і ми покінчимо з нею цього тижня", – сказав Джонсон.
Джеффрі Епштейн, як відомо, у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи суду.
В останні місяці справа Епштейна набула особливої політичної ваги у США, коли зʼявились докази можливих близьких відносин покійного і Дональда Трампа, які той публічно заперечує.
Демократи у Конгресі останні місяці заручились підтримкою кількох республіканців, аби винести на голосування питання про оприлюднення документів Міністерства юстиції, що стосуються справи Джеффрі Епштейна.
До них приєдналась і трампістка Марджорі Тейлор Грін, чим накликала на себе гнів Дональда Трампа.