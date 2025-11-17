Трамп призвал Конгресс поддержать публикацию "файлов Эпштейна"

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Палате представителей поддержать раскрытие так называемых файлов Эпштейна на фоне нарастающих слухов о связях Трампа и покойного миллиардера.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Вечером в воскресенье Трамп призвал республиканцев в Палате представителей проголосовать за раскрытие файлов Эпштейна – что стало изменением его позиции в этом вопросе.

"Республиканцы в Палате представителей должны проголосовать за публикацию файлов Эпштейна – потому что нам нечего прятать, и время отойти от этого обмана демократов, устроенного радикальными левыми лунатиками, чтобы отвлечь внимание от больших успехов Республиканской партии, включая нашу недавнюю победу над устроенным демократами "шатдауном", – заявил Дональд Трамп в своей соцсети.

Перед этим спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон допустил голосование на этой неделе за публикацию файлов покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, попавшего за решетку за вовлечение в проституцию несовершеннолетних.

Джеффри Эпштейн в 2019 году покончил с собой в тюремной камере, ожидая суда.

В последние месяцы дело Эпштейна приобрело особый политический вес в США, когда появились доказательства возможных близких отношений покойного и Дональда Трампа, которые тот публично отрицает.