В Польше задержали причастных к сотням фальшивых "заминирований"

В Польше задержали семерых человек, которых считают авторами сотен ложных сообщений о якобы заложенной взрывчатке.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью, пишет "Европейская правда".

В службе заявили о задержании семерых мужчин, которые, как считают, стоят за более чем 380 ложными сообщениями о заминировании на 1500 объектах, в результате чего было эвакуировано почти 12 тысяч человек. Это стало результатом многомесячного расследования.

Злоумышленники рассылали письма о якобы заминировании школ, музеев, больниц, судов, отделений полиции и других госучреждений, в том числе Канцелярии президента.

В компьютере одного из подозреваемых нашли заготовки тысяч новых писем о "заминировании", которые должны были быть отправлены школам, мэриям и т.д.

Подозреваемым предъявили несколько десятков уголовных обвинений, среди которых – ложное сообщение об угрозе, участие в организованной преступной группе, хранение порнографических материалов, в которых фигурируют несовершеннолетние.

Как сообщалось, в Молдове отмечают рост количества фейковых сообщений о заминировании.

Напомним, летом в Днепре задержали украинца, который вероятно рассылал анонимные угрозы о заминировании сотням школ в Чехии и Словакии.