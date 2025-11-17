Зеленський та Макрон підписали декларацію щодо посилення оборони України

Президент Володимир Зеленський та його французький візаві Емманюель Макрон підписали у Франції деклараці про наміри щодо посилення обороноздатності України.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на трансляцію церемонії підписання.

У понеділок, 17 листопада, коли Зеленський перебуває із візитом у Франції, він та Макрон підписали декларацію про наміри щодо "співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання".

Наразі додаткові деталі відсутні.

Доповнено о 13:00. У соцмережі Х французький президент Макрон привітав підписання цієї декларації.

"Великий день", – написав він українською мовою.

Скриншот: YouTube

Візит українського президента до Франції анонсували ще минулого тижня. Повідомляли, що темою розмови президентів буде низка питань двосторонньої співпраці.

Зеленський заявив, що цього дня Україна і Франція підпишуть "історичну угоду" для посилення авіації.

Наступного дня, 18 листопада, Зеленський вирушить до Мадрида.