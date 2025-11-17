Зеленский и Макрон подписали декларацию по усилению обороны Украины

Президент Владимир Зеленский и его французский визави Эмманюэль Макрон подписали во Франции декларацию о намерениях по усилению обороноспособности Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на трансляцию церемонии подписания.

В понедельник, 17 ноября, когда Зеленский находится с визитом во Франции, он и Макрон подписали декларацию о намерениях по "сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования".

В настоящее время дополнительные детали отсутствуют.

Дополнено в 13:00. В социальной сети Х французский президент Макрон приветствовал подписание этой декларации.

"Большой день", – написал он на украинском языке.

Скриншот: YouTube

Визит украинского президента во Францию анонсировали еще на прошлой неделе. Сообщалось, что темой разговора президентов будет ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

Зеленский заявил, что в этот день Украина и Франция подпишут "историческое соглашение" для усиления авиации.

На следующий день, 18 ноября, Зеленский отправится в Мадрид.