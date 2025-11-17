Німеччина закликала Китай вирішити проблему надлишкових потужностей у ключових секторах

Німеччина порушила питання надлишкових потужностей Китаю в таких ключових секторах, як металургія, сонячна енергетика та електромобільність, під час китайсько-німецького фінансового діалогу.

Про це у понеділок, 17 листопада, повідомив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Клінгбайль, який перебуває із візитом у Китаї, заявив, що Німеччина бачать "загрозу справедливій конкуренції, а також загрозу робочим місцям у промисловості",

Він наголосив, що обидві країни домовилися, що спільним завданням має бути вирішення проблеми надлишкових потужностей і, таким чином, забезпечення стабільних умов конкуренції.

"Ми маємо говорити з Китаєм, а не про Китай", – сказав Клінгбайл.

Також він казав, що у торгівлі з Китаєм повинні бути "справедливі умови конкуренції".

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відклав свою поїздку до Китаю, заплановану на кінець жовтня, в останній момент, офіційно заявивши, що йому не було надано достатньо зустрічей з посадовцями в Пекіні. У відповідь на це Пекін зажадав поваги.

Паралельно парламент Німеччини призначив експертну комісію для перегляду торговельної політики щодо Китаю, прискоривши політику "зниження ризиків".