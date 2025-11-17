Германия призвала Китай решить проблему избыточных мощностей в ключевых секторах

Германия подняла вопрос избыточных мощностей Китая в таких ключевых секторах, как металлургия, солнечная энергетика и электромобильность, во время китайско-германского финансового диалога.

Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщил министр финансов Германии Ларс Клингбайль, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Клингбайль, который находится с визитом в Китае, заявил, что Германия видит "угрозу справедливой конкуренции, а также угрозу рабочим местам в промышленности".

Он подчеркнул, что обе страны договорились, что общей задачей должно быть решение проблемы избыточных мощностей и, таким образом, обеспечение стабильных условий конкуренции.

"Мы должны говорить с Китаем, а не о Китае", – сказал Клингбайль.

Также он сказал, что в торговле с Китаем должны быть "справедливые условия конкуренции".

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль отложил свою поездку в Китай, запланированную на конец октября, в последний момент, официально заявив, что ему не было предоставлено достаточно встреч с должностными лицами в Пекине. В ответ на это Пекин потребовал уважения.

Параллельно парламент Германии назначил экспертную комиссию для пересмотра торговой политики в отношении Китая, ускорив политику "снижения рисков".