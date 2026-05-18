Туск закликав до трансатлантичної єдності на тлі скасування відправки військ США до Польщі

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск закликав зберегти трансатлантичну єдність між США та Європою на тлі рішення Вашингтона скасувати розгортання 4 тисяч військових у Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції, передає Reuters.

Туск заявив, що відносини між Європою та США мають пережити нинішній "складний час", наголосивши на важливості зв'язків Варшави з Вашингтоном після того, як Пентагон скасував плани розгортання військовослужбовців у Польщі.

"Завдання всіх нас тут, у Польщі, в Європі, по той бік Атлантики, в США, в Канаді, полягає в тому, щоб забезпечити, щоб трансатлантична співпраця, незалежно від різних політичних змінних, пережила цей складний період", – сказав польський прем’єр.

Після того як Пентагон призупинив розгортання 4 тисяч американських військових у Польщі, уряд Туска публічно намагався запевнити громадян, що скасування планів не означає, що НАТО перебуває під загрозою.

"У вас тут друг... у вас найвірніший союзник. Варто пам’ятати про це, бо Америка не знайде кращого союзника ніде", – сказав Туск, звертаючись до США.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Сполучені Штати надіслали Польщі попередження про те, що скасовують перекидання 4 тисяч військових до країни на початку тижня, але це повідомлення "застрягло" на пошті начальника Генерального штабу польських Збройних сил.

Глава уряду Польщі Дональд Туск, коментуючи рішення Вашингтона про скасування розгортання військ, заявив, що все під контролем. Туск також сказав, що отримав запевнення в тому, що будь-які рішення щодо присутності американських військ не вплинуть на безпеку Польщі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість американських солдатів на польській території не зменшується.