Совет ЕС в понедельник, 17 ноября, окончательно одобрил обновление механизма ЕС по приостановлению безвизового режима для граждан третьих стран, которым не нужна виза для поездок в Шенгенскую зону.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению, измененные правила позволят ЕС "быстрее и решительнее реагировать на ситуации, когда безвизовый режим используется не по назначению или противоречит интересам ЕС".

Когда новые поправки вступят в силу, ЕС сможет лишить безвизового режима страну, которая не будет придерживаться визовой политики ЕС.

Кроме того, если страна реализует программу гражданства для инвесторов, в рамках которой гражданство предоставляется лицам, не имеющим настоящей связи с этой третьей страной, ЕС также может отменить безвиз.

Также отмена безвиза возможна в случае ухудшения отношений ЕС с любой страной, например, в случае нарушений прав человека.

Регламент также упрощает запуск механизма приостановления. Срок первичной приостановки безвизового режима будет увеличен до 12 месяцев (с 9 месяцев, который существует сейчас). Этот первичный срок может быть продлен еще на 24 месяца (вместо 18 месяцев).

Более длительный период временной приостановки позволит ЕС взаимодействовать с соответствующей третьей страной с целью устранения обстоятельств, которые привели к приостановке (до того, как безвизовый режим может быть отменен навсегда).

Новый механизм также предусматривает целенаправленный подход к отмене безвизового режима. В то время как сейчас при продлении начального периода приостановление безвизового режима затрагивает всех граждан страны, в соответствии с новыми правилами дополнительный 24-месячный период приостановления не будет автоматически затрагивать все население. Вместо этого ЕС может принять решение о применении мер в отношении государственных должностных лиц и дипломатов.

Регламент вступит в силу на двадцатый день после его опубликования в Официальном вестнике ЕС. Он будет непосредственно обязательным для государств-членов ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", Европейский парламент 7 октября проголосовал за законопроект, вводящий более простой механизм приостановления безвизового режима для стран, которые представляют угрозу безопасности ЕС или нарушают права человека.

Реформа касается 61 государства, граждане которых сейчас могут путешествовать в Шенгенскую зону без виз на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода. 12 ноября зеленый свет новым правилам дали послы ЕС.

На сегодня безвиз ЕС был отменен только для одного государства – Вануату.

Сейчас Евросоюз рассматривает вариант приостановления безвизового режима для Грузии для давления на грузинские власти, выбравшие антидемократический курс.

Читайте также: Европа больше не нужна: как Грузия уничтожает институциональные связи с Западом.