В уряді Польщі розповіли нові деталі диверсії на залізниці

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський розповів подробиці актів диверсії на залізниці, внаслідок яких були пошкоджені колії між Варшавою і Любліном.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Зокрема, Кервінський розповів, що в суботу перед 22:00 мешканець району повідомив в поліцію, що почув вибух.

Направлений на місце патруль не виявив ніяких пошкоджень інфраструктури. Тільки в неділю вранці один з машиністів помітив пошкодження на коліях.

Він також повідомив, що в неділю близько 21:30 було підтверджено ще два інциденти. Один з них – пошкодження лінії електропередачі на тій же залізничній лінії. Через кілька сотень метрів було виявлено металевий затискач, встановлений на залізничних коліях.

"Затискач був пошкоджений поїздами, що проїжджали. Аналіз цього затискача та другого місця знаходиться в процесі", – сказав міністр.

За його словами, поблизу місця вибуху на залізниці поблизу села Міка вилучили "дуже обширні докази", зокрема записи з камер відеоспостереження.

Крім того, як розповів глава МВС, були також знайдені елементи, які можуть полегшити швидку ідентифікацію винних. Однак він не уточнив, про що саме йдеться.

Міністр юстиції Вальдемар Журек повідомив, що вже розпочато підготовче провадження у справі про диверсію. Воно проводиться Мазовецьким відділенням Національної прокуратури.

Вранці 17 листопада прем’єр Дональд Туск заявив, що служби вважають цілеспрямованою диверсією інцидент на польській залізниці між Варшавою і Любліном.

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що військові обстежать приблизно 120-кілометрову ділянку залізничної колії в районі, де сталась диверсія.

Також писали, що поїзд "Київ – Варшава" затримався майже на пів години через диверсію.