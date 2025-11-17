В правительстве Польши рассказали новые детали диверсии на железной дороге

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский рассказал подробности актов диверсии на железной дороге, в результате которых были повреждены пути между Варшавой и Люблином.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В частности, Кервиньский рассказал, что в субботу незадолго до 22:00 житель района сообщил в полицию, что услышал взрыв.

Направленный на место патруль не обнаружил никаких повреждений инфраструктуры. Только в воскресенье утром один из машинистов заметил повреждения на путях.

Он также сообщил, что в воскресенье около 21:30 было подтверждено еще два инцидента. Один из них – повреждение линии электропередачи на той же железнодорожной линии. Через несколько сотен метров был обнаружен металлический зажим, установленный на железнодорожных путях.

"Зажим был поврежден проезжающими поездами. Анализ этого зажима и второго места находится в процессе", – сказал министр.

По его словам, вблизи места взрыва на железной дороге вблизи села Мика изъяли "очень обширные доказательства", в частности записи с камер видеонаблюдения.

Кроме того, как рассказал глава МВД, были также найдены элементы, которые могут облегчить быструю идентификацию виновных. Однако он не уточнил, о чем именно идет речь.

Министр юстиции Вальдемар Журек сообщил, что уже начато подготовительное производство по делу о диверсии. Оно проводится Мазовецким отделением Национальной прокуратуры.

Утром 17 ноября премьер Дональд Туск заявил, что службы считают целенаправленной диверсией воскресный инцидент на польской железной дороге между Варшавой и Люблином.

А министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что военные обследуют примерно 120-километровый участок железнодорожного пути в районе, где произошла диверсия.

Также писали, что поезд "Киев – Варшава" задержался почти на полчаса из-за диверсии.