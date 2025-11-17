В Румунії евакуюють ще одне село через удар РФ по судну зі скрапленим газом

В Румунії оголосили евакуацію з населеного пункту Чаталхіой після того, як внаслідок атаки дрона РФ на березі Дунаю загорілось судно з чотирма тоннами скрапленого газу і виникла загроза вибуху.

Про це повідомляє Observator, пише "Європейська правда".

Вночі 17 листопада Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій оголосила тривогу для населення північної частини повіту Тулча після того, як Генеральний штаб ВПС повідомив, що кілька цілей наближаються до кордону Румунії.

Об 11:37 за місцевим часом було надіслано повідомлення RO-ALERT для району населеного пункту Плауру про загрозу вибуху. Жителям району було запропоновано суворо дотримуватися заходів, передбачених владою, в тому числі щодо евакуації.

Під час позачергового засідання Окружного комітету з надзвичайних ситуацій Тулча, що відбулося о 13:00, ухвалили рішення про евакуацію населеного пункту Чаталхіой на підставі оцінок, наданих Національною комісією з контролю за ядерною діяльністю.

Голова ради повіту Тулча Горія Теодореску оцінив, що буде тимчасово евакуйовано близько 100-150 осіб, поки ситуація не стабілізується.

Уражене російським дроном судно перебуває приблизно в 500 метрах від території Румунії, у водах Кілійського рукава Дунаю, сказав він.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що атака Росії на СПГ-танкер на Дунаї свідчить про нагальність посилення тиску на РФ для завершення війни.