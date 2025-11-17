Сибіга прокоментував евакуацію в Румунії після атаки РФ на СПГ-танкер

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що атака Росії на СПГ-танкер на Дунаї, що призвела до евакуації жителів села у Румунії, свідчить про нагальність посилення тиску на РФ для завершення війни.

Про це міністр написав у понеділок у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Сибіга нагадав, що після того, як російський напад пошкодив судно з СПГ в Одеській області, Румунія була змушена евакуювати жителів свого прикордонного села.

"Брутальна ескалація терору з боку Росії загрожує не тільки Україні, але й нашим сусідам. Це підкреслює нагальність колективного тиску на Москву з метою припинення війни", – написав міністр.

Як стало відомо, у румунському селі Плауру, що на березі Дунаю навпроти українського Ізмаїла, оголосили евакуацію через пожежу на танкері з СПГ, який загорівся внаслідок нічного удару РФ.

Минулого тижня Румунія викликала посла Росії через чергове падіння російського дрона на своїй території.

Через близькість прикордонних румунських сіл до території України там оголошують повітряну тривогу під час атак РФ по півдню Одещини, іноді Румунія піднімає свою авіацію.