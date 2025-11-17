В Румынии эвакуируют еще одно село из-за удара РФ по судну со сжиженным газом

В Румынии объявили эвакуацию из населенного пункта Чаталхиой после того, как в результате атаки дрона РФ на берегу Дуная загорелось судно с четырьмя тоннами сжиженного газа и возникла угроза взрыва.

Об этом сообщает Observator, пишет "Европейская правда".

Ночью 17 ноября Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям объявила тревогу для населения северной части жудеца Тулча после того, как Генеральный штаб ВВС сообщил, что несколько целей приближаются к границе Румынии.

В 11:37 по местному времени было отправлено сообщение RO-ALERT для района населенного пункта Плауру об угрозе взрыва. Жителям района было предложено строго соблюдать меры, предусмотренные властями, в том числе по эвакуации.

Во время внеочередного заседания Окружного комитета по чрезвычайным ситуациям Тулча, состоявшегося в 13:00, приняли решение об эвакуации населенного пункта Чаталхиой на основании оценок, предоставленных Национальной комиссией по контролю за ядерной деятельностью.

Председатель совета уезда Тулча Гория Теодореску оценил, что будет временно эвакуировано около 100-150 человек, пока ситуация не стабилизируется.

Пораженное российским дроном судно находится примерно в 500 метрах от территории Румынии, в водах Килийского рукава Дуная, сказал он.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что атака России на СПГ-танкер на Дунае свидетельствует о необходимости усиления давления на РФ для завершения войны.