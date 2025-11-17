Дом антиукраинского спикера парламента Чехии "атаковали" флагами Украины

Неизвестный развесил украинские флаги возле дома председателя Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры, который отметился решением снять флаг Украины со здания чешского парламента в первый день на посту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Украинские флаги появились в понедельник во второй половине дня на заборе возле дома Окамуры в пражском районе Бржевнов.

Кроме того, кто-то разрисовал украинскими флагами тротуар и уличные фонари вблизи дома, а также лестницу и мусорный бак.

Представитель полиции Праги Ян Данек сообщил Novinky, что правоохранители знают об инциденте и изучают ситуацию.

"Мы задокументируем все дело и выясним, был ли нанесен ущерб, и если да, то в каком размере. На основе этого будет определена правовая квалификация всего дела", – сказал он.

Лидер правой популистской партии SPD Окамура в первый день работы на посту спикера нижней палаты парламента Чехии распорядился убрать флаг Украины из здания парламента и лично держал лестницу, когда флаг снимали.

Окамура давно критикует то, что на общественных зданиях вывешены украинские флаги как символ солидарности со страной, подвергшейся полномасштабному вторжению РФ.

В ответ на это три парламентские фракции в парламенте Чехии сами вывесили флаги Украины.