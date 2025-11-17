Начальник Генштабу Польщі про диверсії на залізниці: це не війна

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула у контексті нещодавніх диверсій на залізниці заявив, що ці інциденти не є війною, однак вони свідчать про "передвоєнний стан".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву польського генерала наводить Polsat News.

Коментуючи інциденти на залізниці, Кукула зазначив, що "супротивник розпочав підготовку до війни".

"Він створює тут певне середовище, яке має на меті підірвати довіру суспільства до уряду, до основних органів, таких як збройні сили, поліція. Створити умови, сприятливі для потенційної агресії на території Польщі", – сказав начальник Генштабу.

Він наголосив, що на сьогодні найважливішими є те, як відреагує влада Польщі.

"Якщо хтось був на війні, то знає, що те, що відбувається сьогодні, це не війна. Це дійсно передвоєнний стан або те, що ми називаємо гібридною війною. Все вказує на те, що ця подія може мати ознаки диверсії", – додав Кукула.

У контексті формування соціальної стійкості до подібних подій генерал розповів про успіх навчальної програми #wGotowości, на яку кожен поляк може записатися через додаток mObywatel. Ініціатива викликала великий інтерес, а кількість зацікавлених людей приємно здивувала організаторів.

"Сімнадцять тисяч поляків вирішили це зробити, що є неймовірною цифрою, особливо з огляду на те, що ми тільки що запустили пілотну програму. Поляки відреагували навіть краще, ніж ми очікували, за що я дуже вдячний", – розповів генерал.

На залізничному маршруті між Варшавою і Любліном сталося два інциденти. Під час першого з них вибух пошкодив залізничну колію, що, на думку прем'єр-міністра Дональда Туска, найімовірніше, мало призвести до підриву поїзда. В іншому місці поїзд із 475 пасажирами мусив раптово гальмувати через пошкоджену залізничну колію.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.

У польському Міністерстві закордонних справ заявили, що диверсії на залізниці не вплинуть на подальшу допомогу Варшави для України.

Глава МЗС України Андрій Сибіга допустив, що до диверсійних інцидентів на польській залізниці може бути причетна Росія та запропонував Варшаві допомогу із розслідуванням.

Поїзд "Київ – Варшава" затримався майже на пів години через диверсію.