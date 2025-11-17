Начальник Генштаба Польши о диверсиях на железной дороге: это не война

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула в контексте недавних диверсий на железной дороге заявил, что эти инциденты не являются войной, однако они свидетельствуют о "предвоенном состоянии".

Как сообщает "Европейская правда", заявление польского генерала приводит Polsat News.

Комментируя инциденты на железной дороге, Кукула отметил, что "противник начал подготовку к войне".

"Он создает здесь определенную среду, которая имеет целью подорвать доверие общества к правительству, к основным органам, таким как вооруженные силы, полиция. Создать условия, благоприятные для потенциальной агрессии на территории Польши", – сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что на сегодня важнейшими является то, как отреагирует власть Польши.

"Если кто-то был на войне, то знает, что то, что происходит сегодня, это не война. Это действительно предвоенное состояние или то, что мы называем гибридной войной. Все указывает на то, что это событие может иметь признаки диверсии", – добавил Кукула.

В контексте формирования социальной устойчивости к подобным событиям генерал рассказал об успехе учебной программы #wGotowości, на которую каждый поляк может записаться через приложение mObywatel. Инициатива вызвала большой интерес, а количество заинтересованных людей приятно удивило организаторов.

"Семнадцать тысяч поляков решили это сделать, что является невероятной цифрой, особенно учитывая то, что мы только что запустили пилотную программу. Поляки отреагировали даже лучше, чем мы ожидали, за что я очень благодарен", – рассказал генерал.

На железнодорожном маршруте между Варшавой и Люблином произошло два инцидента. Во время первого из них взрыв повредил железнодорожные пути, что, по мнению премьер-министра Дональда Туска, скорее всего, должно было привести к подрыву поезда. В другом месте поезд с 475 пассажирами должен был внезапно тормозить из-за поврежденных железнодорожных путей.

Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.

В польском Министерстве иностранных дел заявили, что диверсии на железной дороге не повлияют на дальнейшую помощь Варшавы для Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига допустил, что к диверсионным инцидентам на польской железной дороге может быть причастна Россия и предложил Варшаве помощь с расследованием.

Поезд "Киев – Варшава" задержался почти на полчаса из-за диверсии.