Президент Чехії хоче іншого прем'єра, якщо Бабіш не вирішить конфлікт інтересів

Президент Чехії Петр Павел заявив, що якщо лідер чеської партії-переможниці виборів ANO Андрей Бабіш не зможе вирішити конфлікт інтересів через свій бізнес, то політсила має висунути іншого кандидата в прем’єр-міністри.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

Павел раніше зажадав, аби Бабіш прояснив ситуацію зі своїм багатомільярдним бізнесом у Центральній Європі.

Компанії політика претендують державні та європейські субсидії та державні контракти, тож якщо він обійматиме посаду глави уряду Чехії, це означатиме конфлікт інтересів.

"Якщо Андрей Бабіш не зможе належним чином вирішити свій конфлікт інтересів, то я, призначивши його, сприятиму виникненню протиправної ситуації. А я думаю, що громадськість цього від мене не очікує, і, безумовно, Конституція цього від мене не очікує. У такому випадку, мабуть, було б добре, щоб переможець виборів запропонував іншого кандидата, який не перебуває в конфлікті інтересів", – сказав Павел.

За словами чеського президента, на зустрічі 5 жовтня Бабіш запропонував йому кілька варіантів вирішення ситуації.

"Наприклад, продаж, передача комусь із членів сім'ї, передача в якийсь сліпий фонд. І я тоді сказав йому: так, це способи, які призвели б до усунення конфлікту інтересів. Андрей Бабіш сьогодні трактує це як згоду з рішенням, але він лише назвав їх варіантами, не сказав мені, який з них він обере, і тому я не можу сказати, чи задоволений я цим, чи ні", – сказав Павел.

Тим часом перший заступник голови ANO Карел Гавлічек наголосив, що Бабіш є їхнім єдиним кандидатом на посаду прем’єра.

"Наш кандидат єдиний, і це Андрей Бабіш. Він є головою партії, яка здобула явну перемогу, ми отримали рекордну кількість голосів і сформували коаліцію, яка повністю підтримує Андрея Бабіша на чолі уряду. Інший варіант не розглядається. Що стосується конфлікту інтересів, то все буде вирішено відповідно до чеського та європейського права, як уже було сказано багато разів", – заявив Гавлічек.

Сам Бабіш раніше пообіцяв оголосити про реорганізацію своїх бізнес-активів безпосередньо перед призначенням на посаду прем'єр-міністра.

Під час попереднього терміну Бабіша на посаді премʼєр-міністра Чехії у 2017-2021 роках конфлікти інтересів були постійним предметом занепокоєння.

Його компанія Agrofert отримувала субсидії від ЄС, що зрештою призвело до тривалого судового спору, в якому лідера ANO то засуджували, то виправдовували.

Рух ANO переміг на парламентських виборах у Чехії 3-4 жовтня і формує уряд з двома правими партіями – зокрема антиєвропейською SPD.