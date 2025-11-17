Президент Чехии хочет другого премьера, если Бабиш не уладит конфликт интересов

Президент Чехии Петр Павел заявил, что если лидер чешской партии-победительницы выборов ANO Андрей Бабиш не сможет решить конфликт интересов из-за своего бизнеса, то политсила должна выдвинуть другого кандидата в премьер-министры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

Павел ранее потребовал, чтобы Бабиш прояснил ситуацию со своим многомиллиардным бизнесом в Центральной Европе.

Компании политика претендуют на государственные и европейские субсидии и государственные контракты, поэтому если он будет занимать должность главы правительства Чехии, это будет означать конфликт интересов.

"Если Андрей Бабиш не сможет должным образом решить свой конфликт интересов, то я, назначив его, буду способствовать возникновению противоправной ситуации. А я думаю, что общественность этого от меня не ожидает, и, безусловно, Конституция этого от меня не ожидает. В таком случае, пожалуй, было бы хорошо, чтобы победитель выборов предложил другого кандидата, который не находится в конфликте интересов", – сказал Павел.

По словам чешского президента, на встрече 5 октября Бабиш предложил ему несколько вариантов решения ситуации.

"Например, продажа, передача кому-то из членов семьи, передача в какой-то слепой фонд. И я тогда сказал ему: да, это способы, которые привели бы к устранению конфликта интересов. Андрей Бабиш сегодня трактует это как согласие с решением, но он лишь назвал их вариантами, не сказал мне, какой из них он выберет, и поэтому я не могу сказать, доволен я этим или нет", – сказал Павел.

Между тем первый заместитель председателя ANO Карел Гавличек подчеркнул, что Бабиш является их единственным кандидатом на пост премьера.

"Наш кандидат единственный, и это Андрей Бабиш. Он является главой партии, одержавшей явную победу, мы получили рекордное количество голосов и сформировали коалицию, которая полностью поддерживает Андрея Бабиша во главе правительства. Другой вариант не рассматривается. Что касается конфликта интересов, то все будет решено в соответствии с чешским и европейским правом, как уже было сказано много раз", – заявил Гавличек.

Сам Бабиш ранее пообещал объявить о реорганизации своих бизнес-активов непосредственно перед назначением на должность премьер-министра.

Во время предыдущего срока Бабиша на посту премьер-министра Чехии в 2017-2021 годах конфликты интересов были постоянным предметом беспокойства.

Его компания Agrofert получала субсидии от ЕС, что в итоге привело к длительному судебному спору, в котором лидера ANO то осуждали, то оправдывали.

Движение ANO победило на парламентских выборах в Чехии 3-4 октября и формирует правительство с двумя правыми партиями – в том числе антиевропейской SPD.