Одиозная евродепутатка из Румынии отпраздновала юбилей фейерверками возле посольства Украины

Полиция и жандармы были вынуждены вмешаться в вечеринку ультраправой румынской евродепутатки Дианы Шошоаке, известной одиозными поступками и заявлениями, по случаю ее 50-летия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Согласно фото и видео, появившимся в социальных сетях, на вечеринке Шошоаке присутствовали несколько человек. При этом фейерверки зажгли неподалеку от зданий МИД Румынии и посольства Украины, где доступ общественности ограничен.

Вмешательство полиции произошло в тот момент, когда шум и фейерверки превысили установленные законом пределы.

На видео очевидцев видно, как полицейские пытаются поговорить с Дианой Шошоаке, а она повышает голос и жестикулирует. На место происшествия прибыли также жандармы, которые поддержали сотрудников правоохранительных органов.

Теперь ультраправой депутату грозит наказание за нарушение общественного порядка и незаконное использование пиротехнических материалов в зоне повышенной безопасности.

Диана Шошоаке известна многочисленными, мягко говоря, скандальными заявлениями и поступками.

Недавно она похвасталась, как в 2023 году не дала Владимиру Зеленскому выступить в румынском парламенте и заявила, что "переломает ему ноги" в случае такой попытки.

Против Шошоаке в Румынии выдвинули всего 11 обвинений, в частности о пропаганде движения "легионеров", продвижение культа военных преступников и отрицание Холокоста.