Вице-канцлер Германии призвал Китай сделать больше для завершения войны в Украине

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль в начале официального визита в Пекин призвал Китай приложить больше усилий для прекращения войны между Россией и Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Выступая на встрече с вице-премьером Китая Хэ Лифэном, Клингбайль, который также занимает пост министра финансов, выразил убеждение, что "Китай может сыграть решающую роль в этом".

Он отметил, что война в Украине дестабилизирует глобальное экономическое развитие.

В своих комментариях вице-премьер Китая не упоминал о войне в Украине.

Китай считается близким партнером РФ и не осуждает действия России в Украине. Пекин продолжает активно торговать со своим соседом и является основным покупателем российской нефти.

Хэ Лифэн сказал, что мир сейчас характеризуется "турбулентностью". Поэтому стабильные немецко-китайские отношения могут обеспечить большую безопасность на международном уровне, пояснил он.

Клингбайль стал первым немецким министром, который посетил Китай после того, как в мае к власти пришло правительство канцлера Фридриха Мерца.

Министр иностранных дел Йоганн Вадефуль несколько недель назад отложил запланированную поездку, поскольку не смог обеспечить достаточно высокопоставленных партнеров для переговоров в Пекине на фоне напряженности вокруг Тайваня.

Также Клингбайль заявлял, что в торговле с Китаем должны быть "справедливые условия конкуренции".