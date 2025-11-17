Польша отправит войска территориальной обороны патрулировать железнодорожную инфраструктуру

Польша отправит войска территориальной обороны патрулировать важнейшие части критической железнодорожной инфраструктуры на востоке страны после того, как на линии вблизи Люблина была совершена диверсия.

Об этом сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, пишет "Европейская правда".

Войска, сформированные из обученных добровольцев, будут выполнять задачи по охране железной дороги – в частности, мостов, виадуков и других ключевых элементов инфраструктуры.

"Мы увеличиваем привлечение войск территориальной обороны к поддержке Службы охраны железных дорог в патрулировании железнодорожных линий в восточной Польше. Особое внимание будет уделено важнейшим элементам инфраструктуры: мостам, виадукам, туннелям, станциям, разъездам и железнодорожным устройствам управления движением", – сообщил Косиняк-Камыш.

Во время патрулирования, добавил он, Войска территориальной обороны будут использовать беспилотные летательные аппараты, а со завтрашнего дня операцию поддержит вертолет.

Утром 17 ноября премьер Дональд Туск заявил, что службы считают целенаправленной диверсией инцидент на польской железной дороге между Варшавой и Люблином, где был взорван путь.

Участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине. Также на этом участке пути произошел еще один инцидент, который пока не признали диверсией.

Туск созвал на утро вторника заседание правительственного комитета по вопросам национальной безопасности.