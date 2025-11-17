Туск скликає надзвичайну зустріч комітету з нацбезпеки після диверсії на залізниці

Прем’єр Польщі Дональд Туск скликав на ранок вівторка засідання урядового комітету з питань національної безпеки.

Про це глава уряду Польщі повідомив у соцмережі Х у понеділок, пише "Європейська правда".

У дописі Туск не уточнив причину скликання комітету, однак він оголосив про це після того, як раніше у понеділок підтвердив, що залізничну колію на маршруті між Варшавою та Любліном пошкодив вибух. Туск назвав подію "безпрецедентним актом диверсії".

"Завтра вранці відбудеться надзвичайне засідання урядового комітету з питань національної безпеки за участю військових командирів, керівників служб та представника президента", – проінформував польський прем’єр-міністр.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні. Також на цій ділянці колії стався ще один інцидент, який поки не визнали диверсією.

У польському Міністерстві закордонних справ заявили, що диверсії на залізниці не вплинуть на подальшу допомогу Варшави для України.

Глава МЗС України Андрій Сибіга допустив, що до диверсійних інцидентів на польській залізниці може бути причетна Росія та запропонував Варшаві допомогу із розслідуванням.

Поїзд "Київ – Варшава" затримався майже на пів години через диверсію.