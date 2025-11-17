Оползень на севере Италии: мужчина погиб, пытаясь спасти соседку

В результате оползня в области Фриули-Венеция-Джулия на севере Италии погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Погибшим оказался 32-летний уроженец Германии, который долгое время жил в Италии. По данным местных властей, он пытался спасти 83-летнюю соседку от оползня, который должен был накрыть ее дом.

Женщина до сих пор считается пропавшей без вести.

Чтобы извлечь тело мужчины, понадобилось 12 часов и привлечение спасателей со всей севера Италии при поддержке вертолета и кинологических подразделений.

Губернатор Фриули-Венеции-Джулии Массимилиано Федрига выразил соболезнования семье погибшего.

Прошлой ночью в области выпало около 300 миллиметров осадков, что превысило прогнозы синоптиков и привело к оползню. Фриули-Венеция-Джулия объявила чрезвычайное положение в пострадавшем регионе на границе со Словенией.

Напомним, в конце лета в Норвегии в результате оползня на трассе погиб человек.

В мае обвал горного ледника вызвал масштабное наводнение в швейцарском селе, которое практически уничтожило его.