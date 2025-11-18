В Литве склоняются к открытию границы с Беларусью еще до 30 ноября

В Литве пока склоняются к варианту открыть границу с Беларусью раньше 30 ноября – даты, которая была определена правительством.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Сейма социал-демократ Ремигиус Мотузас, которого цитирует LRT.

Во вторник между Литвой и Беларусью должны состояться технические переговоры по поводу литовских грузовиков, которые застряли на белорусской территории после закрытия границы.

Мотузас отметил, что от результатов этих переговоров будет зависеть решение, когда именно откроют границу.

"Но пока, учитывая текущую ситуацию, склоняются к тому, что граница может быть открыта раньше 30 ноября", – сказал он.

На вопрос, будут ли на заседаниях Совета обороны государства (VGT) и Национальной комиссии по вопросам безопасности (NSK) принимать решение об открытии границы, Мотузас ответил: "Окончательное решение будет принято с учетом выводов и рекомендаций этих комиссий, решений завтрашнего заседания правительства".

Он также добавил, что открытия границы требуют не только часть литовских перевозчиков, но и Китай, страны Центральной Азии, недовольные нарушением цепочек поставок.

Ранее литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис предложил открыть два закрытых пункта на границе с Беларусью еще до 30 ноября.

Литовское правительство решило закрыть границу с Беларусью с некоторыми исключениями до 30 ноября.

Так власти страны отреагировали на угрозу для гражданской авиации из-за контрабандных воздушных шаров, залетающих с белорусской стороны.

В ответ на решение Вильнюса закрыть пункты на границе с Беларусью Минск запретил литовским грузовикам, находящимся на территории страны, возвращаться в Литву.

В Беларуси заявили, что не позволят грузовикам возвращаться, пока граница не будет открыта, а пока фуры переместили на специальные стоянки, где их обещают обложить сборами.