Зеленский поделился ожиданиями от визитов в Испанию и Турцию

Президент Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визитов в Испанию и Турцию, которые состоятся 18 и 19 ноября.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

Во вторник, 18 ноября, Зеленский посетит Испанию, где ожидает встречи, которые Украина "давно готовила".

"Рассчитываем, что еще одна сильная страна больше будет помогать защищать жизнь и приближать окончание войны", – отметил он.

Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы встреча с премьер-министром Испании Педро Санчесом "принесла договоренности, которые дадут нам больше силы".

На следующий день, в среду, 19 ноября, украинский лидер посетит Турцию. По его словам, Украина готовит активизацию переговоров по российско-украинской войне.

"У нас есть наработанные решения, которые мы предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны – это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы восстановить обмены и возвращение пленных", – отметил украинский президент.

Отметим, накануне, 17 ноября, Зеленский и его французский визави Эмманюэль Макрон подписали во Франции декларацию о намерениях по усилению обороноспособности Украины.

Известно, что этот документ предусматривает закупку для Украины до 100 французских истребителей Rafale, а также средств ПВО и дронов французского производства.

Зеленский позже добавил, что среди оборудования, которое может быть приобретено Украиной, кроме 100 самолетов, есть системы противовоздушной обороны SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы.