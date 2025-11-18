У Польщі ліквідували три підпільні тютюнові фабрики та вилучили товарів на $7,6 млн

У Польщі правоохоронці провели масштабну операцію щодо ліквідації незаконних фабрик із виробництва тютюнових виробів.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Результатом спецоперації польських правоохоронців стало вилучення незаконних товарів на суму 28 млн злотих (близько $7,6 млн), професійних виробничих ліній, а також затримання 15 осіб.

Правоохоронці закрили три незаконні фабрики з виробництва тютюнових виробів у Мазовії та Лодзі.

Правоохоронці вилучили повну лінію з виробництва сигарет, сушильну камеру, понад 12,7 млн сигарет "відомої марки", 25 тонн сушеного тютюну та напівфабрикати для виробництва сигарет.

Фото: RMF24

За словами лейтенанта Пйотра Закелажа, речника прикордонної служби в Бещадах, якби товари потрапили на ринок, державна скарбниця втратила б приблизно 53 млн злотих (близько $14,5 млн) доходу та несплачених податків.

За словами Кшиштофа Вжесньовського з Центрального бюро розслідувань (CBŚP), серед затриманих було дев'ять громадян Вірменії, які можуть бути причетні до виробництва незаконної продукції.

14 затриманих, у тому числі дев'ять громадян Вірменії, були звинувачені в участі в організованій злочинній групі, незаконному виробництві тютюнових виробів та податкових злочинах.

Чотирьом з них також висунуть звинувачення в зберіганні та транспортуванні тютюнових виробів без польських акцизних марок. Усі вони були взяті під варту на три місяці.

15-й затриманий, підозрюваний у наданні приміщень для виробництва, був поміщений під нагляд поліції та отримав заборону на виїзд з країни.

Нещодавно у Литві проходила масштабна операція, в ході якої об'єднані сили правоохоронних органів провели заходи щодо запобігання переправленню контрабанди з Білорусі до Литви на повітряних кулях і встановлення осіб, причетних до цього.

Нагадаємо, після серії інцидентів з метеокулями, які порушували роботу аеропорту Вільнюса, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх. Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.

Крім того, литовський уряд схвалив пропозиції змін до законодавства, що передбачають посилення відповідальності за контрабанду.