В Польше ликвидировали три подпольные табачные фабрики и изъяли товаров на $7,6 млн

В Польше правоохранители провели масштабную операцию по ликвидации незаконных фабрик по производству табачных изделий.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Результатом спецоперации польских правоохранителей стало изъятие незаконных товаров на сумму 28 млн злотых (около $7,6 млн), профессиональных производственных линий, а также задержание 15 человек.

Правоохранители закрыли три незаконные фабрики по производству табачных изделий в Мазовии и Лодзи.

Правоохранители изъяли полную линию по производству сигарет, сушильную камеру, более 12,7 млн сигарет "известной марки", 25 тонн сушеного табака и полуфабрикаты для производства сигарет.

По словам лейтенанта Петра Закелажа, представителя пограничной службы в Бещадах, если бы товары попали на рынок, государственная казна потеряла бы примерно 53 млн злотых (около $14,5 млн) дохода и неуплаченных налогов.

По словам Кшиштофа Вжеснёвского из Центрального бюро расследований (CBŚP), среди задержанных было девять граждан Армении, которые могут быть причастны к производству незаконной продукции.

14 задержанных, в том числе девять граждан Армении, обвинены в участии в организованной преступной группе, незаконном производстве табачных изделий и налоговых преступлениях.

Четырем из них также будет предъявлено обвинение в хранении и транспортировке табачных изделий без польских акцизных марок. Все они были взяты под стражу на три месяца.

Пятнадцатый задержанный, подозреваемый в предоставлении помещений для производства, был помещен под надзор полиции и получил запрет на выезд из страны.

Недавно в Литве проходила масштабная операция, в ходе которой объединенные силы правоохранительных органов провели мероприятия по предотвращению переправки контрабанды из Беларуси в Литву на воздушных шарах и установлению лиц, причастных к этому.

Напомним, после серии инцидентов с метеошарами, которые нарушали работу аэропорта Вильнюса, Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех. Исключения касаются только дипломатов, россиян, которые проезжают транзитом в Калининградскую область, или граждан ЕС, которые возвращаются в Литву из соседней страны.

Кроме того, литовское правительство одобрило предложения изменений в законодательство, предусматривающие усиление ответственности за контрабанду.