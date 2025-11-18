ЗМІ: вибух на колії у Польщі могли здійснити через мобільні телефони

Польські ЗМІ дізналися, що вибух на коліях міг бути ініційований за допомогою мобільних телефонів.

Про це дізнався польський мовник RMF24, пише "Європейська правда".

Польські правоохоронці, як зазначається, знають, хто придбав дві SIM-карти для телефонів, які могли бути використані для підриву вибухівки на залізничній лінії Варшава-Люблін.

При цьому один вибуховий пристрій був підірваний, а інший з невідомих причин не вибухнув.

Правоохоронці вилучили SIM-карти з виявлених пристроїв. На основі цієї інформації їм вдалося отримати паспортні дані, які були використані для придбання карток.

За інформацією мовника, SIM-карти належали польському оператору.

Нагадаємо, вранці 17 листопада прем’єр Дональд Туск заявив, що служби вважають цілеспрямованою диверсією інцидент на польській залізниці між Варшавою і Любліном, де було підірвано колію.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні. Також на цій ділянці колії стався ще один інцидент, який поки не визнали диверсією.

Після цього Польща вирішила відправити Війська територіальної оборони патрулювати найважливіші частини критичної залізничної інфраструктури на сході країни.

У ніч проти 18 листопада відновився рух на залізничній колії у Польщі, яка була пошкоджена внаслідок диверсії.