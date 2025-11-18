СМИ: взрыв на путях в Польше могли осуществить через мобильные телефоны

Польские СМИ узнали, что взрыв на путях мог быть вызван с помощью мобильных телефонов.

Об этом узнал польский вещатель RMF24, пишет "Европейская правда".

Польскик правоохранители знают, кто приобрел две SIM-карты для телефонов, которые могли быть использованы для подрыва взрывчатки на железнодорожной линии Варшава – Люблин.

Как отмечается, одно взрывное устройство было взорвано, а другое по неизвестным причинам не взорвалось.

Правоохранители изъяли SIM-карты из обнаруженных устройств. На основе этой информации им удалось получить паспортные данные, которые были использованы для приобретения карт.

По информации вещателя, SIM-карты принадлежали польскому оператору.

Напомним, утром 17 ноября премьер Дональд Туск заявил, что службы считают целенаправленной диверсией инцидент на польской железной дороге между Варшавой и Люблином, где были взорваны пути.

Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине. Также на этом участке пути произошел еще один инцидент, который пока не признали диверсией.

После этого Польша решила отправить Войска территориальной обороны патрулировать важнейшие части критической железнодорожной инфраструктуры на востоке страны.

В ночь на 18 ноября возобновилось движение на железнодорожном пути в Польше, который был поврежден в результате диверсии.